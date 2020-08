Câmara de Manaus aprova dia do Heavy Metal

Manaus – No dia em que música Gospel foi reconhecida como manifestação cultural em Manaus, os vereadores também aprovaram um Projeto de Lei (PL) que institui o dia 8 de junho como dia municipal do Heavy Metal. As duas propostas foram aprovadas na sessão plenária híbrida desta segunda-feira, 24/08, na Câmara Municipal de Manaus (CMM) e agora seguem para a sanção do prefeito Arthur Neto (PSDB).

Foi aprovado por unanimidade o dia 8 de junho como Dia Municipal do Heavy Metal, em Manaus. O PL nº 182/2020 foi apresentado pelo vereador Márisson Roger (Progressista). A data escolhida é em homenagem ao cantor, compositor, pianista e maestro brasileiro, Andre Matos, que faleceu no dia 08 de junho de 2019.

“A proposta foi apresentada devida a importância do músico brasileiro, que esteve várias vezes na cidade de Manaus. O músico teve carreira artística vitoriosa no Japão, Estados Unidos e países da Europa, com milhões de discos vendidos e inúmeros shows realizados. Andre Matos foi um cantor, compositor, maestro, produtor e pianista brasileiro, conhecido por ter sido vocalista das bandas Viper, Angra e Shaman”, destacou Márisson na justificativa do projeto.

Segundo o vereador, há uma petição de fãs do cantor publicada na internet solicitando a homenagem em âmbito nacional, que já conta com mais de 42 mil assinaturas.