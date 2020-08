Cantor Cauan apresenta melhora e é transferido da UTI para o quarto

O cantor sertanejo Cauan Máximo, 38, que faz dupla com Cleber, foi transferido da UTI (Unidade de Terapia Intensiva) para o quarto na tarde desta segunda-feira (24). Cauan estava internado na UTI de um hospital em Goiânia desde o dia 15 de agosto com complicações pela Covid-19.

O artista segue com cerca de 50% do pulmão comprometido (já chegou a ser 70%) e agora no quarto faz fisioterapia e exercícios para esta parte do corpo. De acordo com sua assessoria, ele está debilitado, mas bem, já sem máscara, embora continue a usar oxigênio.

Em vídeo gravado por ele direto do quarto, o músico agradeceu a Deus e aos fãs que mandam mensagens diariamente. Ele se diz emocionado por conta de toda a rede de apoio e o cuidado de médico e enfermeiros que o tratam como filho.

“Que Deus possa retribuir as orações de vocês. Meus pais ainda estão internados e eu peço para unirmos as orações em prol da saúde do meu pai”, disse.

O pai dele, Joao Luiz Maximo, teve uma piora clínica nas últimas horas. Cerca de 24 horas antes, ele havia tido uma leve melhora. O senhor permanece em estado grave e dependente de terapia a base de oxigênio. Já a mãe, Shirley Máximo, entre os três, é a que apresenta melhor quadro clínico. A mãe de Cauan permanece estável com necessidade esporádica de oxigênio e se recupera no quarto.