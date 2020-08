Em Manaus, aulas do Ensino Médio seguem com 100% das escolas em funcionamento

Manaus – Em Manaus, todas as 123 escolas de Ensino Médio da rede pública estadual seguem com as atividades presenciais mantidas. Diferentemente do que vem sendo divulgado em portais de notícias e redes sociais, não houve a paralisação das aulas nas unidades de ensino que retornaram no último dia 10 de agosto, na capital.

De acordo com informações da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM), até a última sexta-feira (21/08), 162 servidores de 64 unidades de ensino testaram positivo para Covid-19, dos quais 139 com IgM e IgG positivos, o que indica que, embora já tenham anticorpos para a Covid-19, o vírus continua ativo. Ao todo, 534 foram testados. Conforme estabelecido no protocolo de retomada das aulas presenciais, os profissionais que testaram positivo foram afastados para o período de isolamento necessário.

Após a notificação, os profissionais foram imediatamente afastados da sala de aula, no período de sete a 14 dias, de acordo com as orientações dos órgãos de Saúde. As unidades dos servidores testados positivos receberam, ainda, serviços de desinfecção e retornaram com programação normal depois de 24 horas, conforme protocolo de segurança da pasta.

Além do afastamento, os profissionais estão tendo seus quadros de saúde monitorados pela Secretaria de Educação e FVS-AM. “Não existe paralisação das aulas. O que existe, na verdade, é a execução dos protocolos de segurança em saúde: caso o servidor tenha testado positivo, ele é imediatamente afastado do seu ofício e substituído. A secretaria articulou toda uma equipe de profissionais para que nenhuma turma fique desassistida”, afirmou a secretária executiva adjunta da Capital, Arlete Mendonça.