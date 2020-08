Estrada é construída para interligar sede de Coari à comunidade de Itapéua

Amazonas – Em mais uma ação voltada para a promoção do desenvolvimento social e econômico do interior do estado, o Governo do Amazonas, por intermédio da Secretaria de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus (Seinfra), está realizando obra de construção e pavimentação da estrada Coari-Itapéua, no município de Coari, distante 363 quilômetros em linha reta de Manaus.

Com investimento de R$ 16.368.565,24, o projeto prevê a realização de serviços de construção com pavimentação, drenagem e sinalização em 19,94 quilômetros de extensão da estrada. A obra apresenta um percentual de 18% de execução e está gerando 150 empregos diretos e indiretos.

A construção da estrada irá melhorar o deslocamento da população, proporcionará melhor condição de vida, facilitará o escoamento da produção e contribuirá para o desenvolvimento econômico e social das comunidades situadas em seu entorno.

A estrada vai interligar a sede de Coari às comunidades de Itapéua e Guarabira, beneficiando produtores rurais e piscicultores de outros dez ramais e de 12 comunidades do Lago do Mamiá, que tem um forte potencial na produção do açaí, banana, castanha, abacaxi, guaraná, melancia, café, além de hortaliças, ovos, aves, peixes e gado, entre outros produtos.

Situado na calha do rio Solimões, Coari conta atualmente com uma população de 85.097 habitantes, de acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), referentes a 2019.