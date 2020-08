Governo retoma a aquisição de itens do Programa de Regionalização da Merenda Escolar

Amazonas – O Programa de Regionalização da Merenda Escolar (Preme) retoma as atividades, nesse segundo semestre, beneficiando 554 produtores rurais da Região Metropolitana de Manaus. Com um investimento na ordem de R$ 14 milhões, o Preme vai direcionar mais de 50 itens, sendo 11 deles orgânicos, às escolas da rede pública estadual de ensino da capital amazonense que tiveram as aulas reiniciadas no último dia 10 de agosto.

O programa é executado pelo Governo do Amazonas, por meio da Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas (ADS), que é responsável pela contratação de produtores rurais, associações, agroindústrias e cooperativas regionais, assim como o repasse rotineiro dos itens alimentícios às escolas do Estado.

Durante a pandemia, o Preme fomentou a economia do setor primário comprando itens de agricultores familiares, associações, cooperativas e agroindústrias amazonenses, que foram destinados a instituições sociais. “Tivemos uma paralisação no planejamento do Preme por conta da pandemia, onde as aulas ficaram suspensas. Durante esse período desenvolvemos uma ação emergencial onde os itens foram repassados às instituições sociais através da Seas, Sejusc e FPS”, observou Tomas Sanches, diretor técnico da ADS.

Com a retomada das aulas do ensino médio na rede pública de ensino em Manaus, a ADS retoma a programação de aquisição dos produtos junto aos fornecedores das regiões próximas à capital devido às questões logísticas de escoamento.

“Os produtores estavam ansiosos porque se planejaram para fazer esse fornecimento e atender a demanda da questão da cultura alimentar dos alunos da rede estadual de ensino do nosso estado. Com isso, o Governo do Amazonas consegue fomentar e fortalecer o setor primário através dessas aquisições, tendo também as agroindústrias que fomentam e compram a produção desses agricultores, pois elas geram recursos aqui para dentro do estado, e consequentemente tornando o estado autossustentável na produção agrícola”, disse Tomás.

Produção – Atualmente o Preme possui 905 credenciados entre produtores rurais, associações e cooperativas. O produto rural, Fábio da Silva, é um deles na comunidade do Caramuri, zona rural de Manaus. Nesta semana, ele cumpre a meta de escoar para o Preme cerca de 146 toneladas de abacaxi.

“A gente agradece a Deus em primeiro lugar e, em segundo, ao Governo do Estado por essa parceria que nós já temos há cinco anos. Nesse ano, a nossa meta é fornecer 234 toneladas. Com esse abacaxi, que está em cima da balsa para ser escoado, hoje, estamos completando 146 toneladas”.

Beneficiados – O Preme atende, ao todo, 304 escolas estaduais de Manaus e da região metropolitana. De acordo com informações da Secretaria de Educação e Desporto, 271.564 alunos são alcançados pelo programa. Nesta terça-feira (25/08), a ADS fez a entrega de produtos para a Escola Estadual Petrônio Portela, bairro D. Pedro I, zona oeste. Ao acompanhar a entrega dos alimentos na escola, a coordenadora distrital de educação, Dariana Correa, destacou a importância de uma merenda escolar de qualidade.

“Aqui é uma escola de tempo integral, os alunos recebem o café da manhã, lanche, almoço e recebem mais um lanche antes de ir embora. Isso é fundamental para eles, porque a maioria dos nossos alunos precisam dessa alimentação, principalmente nesse momento de pandemia, onde muitos pais estão sem trabalho, e o nosso papel social também vem para ajudar nesse sentido”, frisou.

No último dia 17 de agosto, o Preme fez a entrega de, aproximadamente, 59 kg de itens da merenda escolar para as escolas de Manaus, oriundos dos municípios de Iranduba, Itacoatiara, Manacapuru, Rio preto da Eva e zona rural de Manaus, totalizando uma receita de R$ 340.732,60 para os produtores dessas regiões.