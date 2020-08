Sepror comemora inclusão da cultura do milho do Amazonas no Zoneamento Agrícola de Risco Climático

Amazonas – O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Produção Rural (Sepror), comemora mais uma conquista para o setor primário amazonense. A razão é a inclusão da cultura do milho do estado no Zoneamento Agrícola de Risco Climático (Zarc) para o ano-safra 2020/2021 depois de tratativas junto ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa).

Esta é a segunda cultura amazonense a ser incluída neste instrumento de política agrícola e gestão de riscos, na agricultura, nos últimos 20 anos. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) do dia 21 de agosto através da Portaria nº 190, de 20 de agosto de 2020.

A inclusão da primeira safra de milho do Amazonas no Zarc começou a ser definida em março de 2019, quando o secretário da Sepror, Petrucio Magalhães Júnior, reuniu-se com representantes da Superintendência Federal da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (SFA/Mapa), Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Amazonas (Faea), Federação dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares do Estado do Amazonas (Fetagri) e da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) para discutir o tema por orientação do governador Wilson Lima.

Agora, com a publicação da portaria, o secretário da pasta comemora a conquista, que também foi uma das metas estabelecidas pelo Plano Safra 2019/2020. “Agora, temos a segurança de poder definir prioridades para a cultura do milho, garantindo aos produtores rurais, entre outros benefícios, a comercialização de um produto de qualidade, a facilitação do acesso ao crédito, o Seguro Rural e a prescrição de boas práticas de produção na cultura atendida, a partir de relatórios de instituições de pesquisas, a exemplo da Embrapa”, destacou.