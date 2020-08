Tropical Hotel vai a leilão pela terceira vez

Manaus – Sem data prevista, Tropical Hotel irá a leilão pela terceira vez. “Infelizmente nenhuma das três empresas que participaram do certame depositaram o valor da arrematação. O próximo passo é um novo leilão, como manda a lei. Estamos esperando o juiz marcar nova data para ter novo leilão e esperamos que desta vez seja arrematado”, comentou o advogado e administrador judicial da massa falida, Pedro Cardoso dos Santos.

Decisão publicada na última sexta-feira (14) informa que os três registros de compra do hotel saíram do leilão. Dois deles por não honrar a propostas, deixando de pagar os valores acordados, e o outro, a Geretepaua Engenharia Ltda, por retirar a oferta por problemas originados pela pandemia do novo coronavírus.

A decisão é da juíza Maria Cristina de Brito Lima, da 4ª Vara Empresarial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ/RJ). A magistrada determinou ainda a multa prevista no edital de 20% sobre o lance oferecido pelas três empresas.

“Nesse panorama, aplico a penalidade prevista no edital aos licitantes Sr. Otacílio Soares de Lima, Geretepaua Engenharia Ltda, Nyata Serviços Financeiros Ltda e Agropecuária Brilhante Ltda, como coobrigada solidária da Nyata, consistente em multa de 20% sobre o lance por eles oferecido, a ser depositada em conta judicial em favor da massa”, diz trecho da publicação.