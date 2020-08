Ana Paula Arósio dá pausa na reclusão e brinca com próprio sumiço

Ana Paula Arósio, 45, brincou com o próprio sumiço ao reaparecer nesta terça-feira (25). Há dez anos longe da TV, a atriz é a estrela da nova campanha do Banco Santander.

Após dar o recado sobre um novo produto de transações financeiras do banco, ela despede-se do público falando sobre o seu já lendário desaparecimento. “Bom, agora eu vou, porque desacostumei da civilização. Vou voltar para o meu SX, sabático em Xangri-Lá”, diz.

Ana Paula vive reclusa desde 2010, quando faltou a gravações da novela “Insensato Coração”, da Globo, e foi afastada pela emissora. Depois disso, ela apareceu em apenas três filmes “Anitta & Garibaldi (2013), “A Floresta que se Move” (2015) e “Primavera”(2018). Mas, apesar desses trabalhos, se manteve discreta e misteriosa.

Em 2013, Dennis Carvalho, diretor da Globo, chegou a afirmar em entrevista à Veja Rio que a atriz era uma pessoa desequilibrada. No mês passado, Claudete Arósio, 74, mãe da atriz, revelou que não conversa com a filha há anos. Ao programa Balanço Geral, da Record, ela afirmou que o assunto a machuca muito.

Ana Paula mora atualmente com o marido Henrique Plombon Pinheiro, 41, em Londres. Os dois são criadores de cavalos e praticam hipismo.

Além de mencionar o sumiço da atriz, a campanha publicitária do Santander recorre a uma referência ao bordão “faz um 21”, da Embratel, famoso em comercial do início da década protagonizado pela atriz. “Faz um SX”, ela diz agora, divulgando o produto do banco.

O nome de Ana Paula é um dos mais citados nas redes sociais desde que o filme publicitário foi ao ar, no intervalo do Jornal Nacional desta terça.

Além do retorno após uma década, a aparência jovem da atriz e especulações sobre o cachê pago para que ela aceitasse fazer o comercial foram alguns dos assuntos mais comentados.

Descoberta aos 12 anos por uma caçadora de talentos em um supermercado, Ana Paula foi modelo antes de protagonizar novelas, séries, filmes e peças de teatro. Um dos grandes destaques de sua trajetória foi a série “Hilda Furacão” (1988), em que contracenou com Rodrigo Santoro. Outro destaque foi a novela “Terra Nostra” (1999-2000), em que fez dupla romântica com Thiago Lacerda.