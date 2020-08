Codam aprova 39 projetos com mais 1.239 vagas no mercado de trabalho

Amazonas – O Conselho de Desenvolvimento do Estado do Amazonas (Codam) aprovou, com a retirada de pauta da proposta da Venttos Indústria e Comércio, uma pauta com 39 projetos industriais estimada em R$ 4,569 bilhões e 1.239 novos empregos no mercado de trabalho local no período de até três anos.

O projeto da Venttos, orçado em R$ 41 mil, com geração de 82 empregos, foi retirado de pauta para melhor análise técnica.

Participaram do encontro o superintendente da Zona Franca de Manaus (Suframa), Algacir Polsin, o secretário de Estado de Fazenda, Alex Del Giglio, e o vice-presidente da Federação das Indústrias do Amazonas Nelson Azevedo, entre outros conselheiros.

O volume de investimentos relacionados na pauta, o maior dos últimos quatro anos, foi destacado pelo secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação, Jório Veiga, em comparação com a oferta de emprego, de cerca de 1.239 vagas, o que, segundo ele, é um indicador da evolução tecnológica irreversível que acelera processos de produção da indústria.

“Mas não queremos jamais perder de vista o quão vital é a garantia de emprego à população, o que permite a todos dignidade e qualidade de vida. Por isso, já acertamos com o superintendente Algacir Polsin estudar estratégias para readequar a oferta de mão de obra a esse novo momento”, disse Veiga.

Os destaques da nova pauta aprovada pelo Codam foram o projeto da Samsung, no valor de R$ 2,795 bilhões, o equivalente a 61% do total de investimento, para a produção de fones de vídeo com sistemas inteligentes de áudio e televisores com tela de cristal; e o da Coimpa, estimado em R$ 1,248 bilhão para a fabricação de produtos químicos, pastilha e outros, uma participação de 27,32%.