Governo do Estado inicia novo modelo de apoio à mecanização da agricultura familiar

Amazonas – O Governo do Amazonas, por meio do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado (Idam), iniciou um novo modelo de trabalho de apoio à mecanização com patrulhas para agilizar e beneficiar o preparo de áreas dos agricultores familiares do estado. Nesse modelo, o Idam participa com equipamentos como tratores, espalhadores de calcário, grade aradora, grade niveladora, e o produtor entra com insumos por meio de projeto financiado.

O objetivo do Idam é que, com esse novo modelo de atuação, o agricultor rural consiga produzir mais, com vantagens, e trabalhando na área programada, conforme legislação ambiental estadual e nacional. Assim os agricultores terão realmente ajuda nas operações de preparo de área.

O modelo já está em andamento nos municípios de Rio Preto da Eva, Presidente Figueiredo e em Santo Antônio do Matupi, distrito de Manicoré, por meio das unidades locais do Idam. “A partir deste ensaio que estamos fazendo e que tem dado bons resultados, vamos buscar recursos para adquirir mais patrulhas para ajudar o preparo de áreas da agricultura familiar”, destacou o presidente do Idam, Valdenor Cardoso.

Beneficiários

No município de Presidente Figueiredo, mais de 40 agricultores familiares já foram beneficiados com os implementos do Idam, e um total de 120 hectares foram mecanizados, segundo informações do gerente da unidade local de Figueiredo, Luiz Aldiney de Oliveira.

Os agricultores têm disponíveis um trator, grade aradora, grade niveladora e uma enxada rotativa encanteiradora. Para acessar os implementos, um técnico do Idam visita a propriedade do interessado para verificar a necessidade do serviço, e o Instituto, em parceria com a prefeitura, realizam o serviço, gratuitamente, para o agricultor familiar.