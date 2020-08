Governo investe em mais segurança com o ‘Rocam Motos’

Manaus – O Governo do Amazonas iniciou, nesta terça-feira (25/08), campanha publicitária sobre o programa “Rocam Motos”, lançado pelo governador Wilson Lima no último dia 11 de agosto. Por meio da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM), o programa foi implantado em áreas da capital com índices elevados de criminalidade, além de bairros com intensa atividade comercial, como Centro, Vieiralves e Manôa, reforçando o trabalho das forças de segurança no combate aos roubos e furtos a lojas e estabelecimentos. Confira o vídeo: https://youtu.be/WliVtvZLkC4.

A campanha mostra a história da comerciante Eliete Ferreira da Silva que, após ser vítima de constantes assaltos, precisou cercar o estabelecimento com grades, na tentativa de se proteger de novos episódios.

“A esperança que a gente tem com essas motos chegando aqui, no bairro, eles passando por aqui, a gente acaba fazendo uma amizade. A gente tem que seguir a vida, trabalhar, voltar a nossa rotina ou tentar voltar à rotina normal. Eu me sinto mais segura agora, é um novo tempo para a gente viver”, comentou a comerciante.

O Rocam Motos conta com efetivo de 120 policiais militares. Os servidores vêm passando por qualificação há cerca de um ano. Para o novo programa de segurança pública, a SSP-AM adquiriu 60 motocicletas do tipo V Strom 650 cilindradas, além de rádios e fardamentos diferenciados.

“É um batalhão preparado, que vai atuar naqueles locais de difícil acesso, sobretudo nas áreas de movimento comercial, para que possam entrar com as motos nas vielas, possam transitar no trânsito caótico, ter maior mobilidade e dar a resposta que o cidadão tanto precisa”, afirmou o governador, durante o lançamento do programa, dia 11 de agosto.

Além das motocicletas, a SSP-AM investiu em equipamentos para a realização de uma pilotagem segura, garantindo condições para os militares desenvolverem bem a atividade policial.

Foram adquiridas cotoveleiras articuladas, joelheiras táticas, gandolas de instrução, botas motociclistas e calças de instrução. Também foram entregues aos policiais rádios transceptores e fones de ouvido.