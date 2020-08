Seinfra anuncia entrega do sistema viário do município de Novo Airão

Novo Airão – Com todos os serviços de pavimentação concluídos, a obra de reconstrução do sistema viário da sede do município de Novo Airão entrou na fase final de ajustes para ser entregue à população local.

O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus (Seinfra), investiu R$ 7.002.635,56 milhões na obra, que contou com os serviços de terraplenagem e recapeamento em 28,80 quilômetros de ruas e avenidas, totalizando 69 ruas reconstruídas, além da implantação de meio-fio e sarjeta em 10,6 quilômetros de ruas.

Praça – Também está em execução a obra de revitalização da praça Municipal “Luiz Jorge Silva”, situada na avenida Ajuricaba, no centro de Novo Airão. Estão sendo realizados os serviços de restauração de alguns itens da praça, como o Dinossauro e o Chafariz dos Botos.

O projeto prevê ainda a construção de quatro quiosques compostos por duas lanchonetes e três banheiros destinados aos públicos masculino, feminino e portadores de deficiência física. Também será construído um anfiteatro coberto, com arquibancada, palco e coxia, bem como uma área de lazer para adultos e crianças, com academia ao ar livre e playground. Os serviços na raça Luiz Jorge Silva estão com 55 % de avanço.

Com o forte potencial de economia baseada no turismo de selva e na indústria naval, Novo Airão tem atualmente 19.454 habitantes, segundo dados mais recentes do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).