Sejusc inicia pré-inscrições para atividades de Cinoterapia

Manaus – Como parte das atividades da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, a Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc) está com pré-inscrições para a Cinoterapia, intervenção assistida com animais para crianças com deficiência. A modalidade voltou a ser um dos serviços oferecidos pela Secretaria Executiva da Pessoa com Deficiência, ligada à Sejusc.

O pré-cadastro para participação pode ser acessado pelo link https://bit.ly/2G132mo. O responsável pela criança deve preencher o formulário e aguardar o contato da Sejusc para mais informações.

O secretário William Abreu, titular da Sejusc, explica que o retorno da Cinoterapia acontece em parceria com a equipe do projeto Pet Terapia Amigo Fiel. O grupo coordena a atividade de mediação de Pessoas com Deficiência com cães, promovendo a ação terapêutica e incentivando a inclusão deste grupo.

A secretária executiva de Direitos da Pessoa com Deficiência da Sejusc, Lêda Maia, destaca que as aulas serão adaptadas por conta do novo coronavírus (Covid-19). Seis crianças com autismo da Associação de Mães Unidas pelo Autismo (Amua) participaram, na última terça-feira (25/08), da ação, que ocorreu no Núcleo PcD, na Sejusc, e integrou as atividades da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência.

“Esta semana busca dar mais visibilidade, atendendo essas pessoas com diversas atividades, não só na forma de atividade temporária, mas com políticas permanentes, pois já tivemos reuniões com Organizações da Sociedade Civil (OSCs) e estabelecemos demandas para os próximos anos”, disse Lêda Maia.

A coordenadora do projeto Pet Terapia Amigo Fiel, Rosemary Brito, afirmou que os benefícios são notáveis tanto na atividade assistida (com trabalhos direcionados) como na livre, principalmente para crianças autistas. “O autista, por exemplo, não gosta do toque, mas aos poucos, começa a tocar o cachorro, abraçar o cachorro, e isso vai estimulando-o a fazer contato com outras pessoas. Eles se sentem mais seguros e confiantes na presença do animal”, destacou.