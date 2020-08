Sepror anuncia selecionados do Programa de Aquisição de Alimentos 2020/2021

Amazonas – A Secretaria de Estado de Produção Rural (Sepror) divulga hoje (26/08), a lista de produtores rurais selecionados na Chamada Pública nº 01/2020-2021, do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), na modalidade compra com doação simultânea. Foram beneficiados 1.295 agricultores familiares e 130 entidades de redes socioassistenciais de 55 municípios, de acordo com a classificação final.

O PAA 2020/2021 irá movimentar recursos da ordem de R$ 8,4 milhões na compra de produtos da agricultura familiar, conforme Termo de Adesão entre o Governo do Amazonas, por meio da Sepror, e o Ministério da Cidadania. O valor destinado para o PAA Amazonas este ano é o maior da região Norte. No biênio 2019/2020, o recurso foi de R$ 4 milhões.

“O PAA operado pela Sepror é muito importante porque garante a compra dos agricultores familiares e a segurança alimentar e nutricional das pessoas em vulnerabilidade social, pois os alimentos são comprados nos municípios e doados simultaneamente a entidades filantrópicas credenciadas”, destacou o secretário da Sepror, Petrucio Magalhães Júnior.

Para o coordenador do PAA na Sepror, Tanis Castro, com um repasse de recursos duas vezes maior que o volume anterior, o Governo Federal demonstra que o Amazonas está conduzindo satisfatoriamente o programa. “Estamos fazendo corretamente o dever de casa e o resultado representa um avanço da agricultura amazonense, onde os agricultores familiares poderão produzir melhor, com mais quantidade e qualidade”, afirmou Tanis.

Beneficiados- Um total de 2.214 agricultores rurais participaram do processo de seleção, que resultou em 1.295 classificados, após análise documental realizada pela secretaria. O total de classificados é 100% superior à seleção de 2019, que beneficiou 616 produtores.

As 3.500 toneladas de produtos da agricultura familiar que serão adquiridas através do PAA também é superior à aquisição resultante do chamamento anterior, que totalizou 1800 toneladas de produtos. Os itens serão doados de forma simultânea a 112 entidades socioassistenciais, abrangendo 117 mil beneficiados em situação de vulnerabilidade social, em todos os municípios classificados.

O resultado do Chamamento Público está disponível no site da Sepror, cujo endereço eletrônico é http://www.sepror.am.gov.br/resultado-edital-paa-2020-2021/ .