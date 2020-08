Franquia de beleza está recrutando profissionais em Manaus

MANAUS – Presente em 16 estados com mais de 70 filiais, a franquia de beleza Fast Escova inaugura sua unidade em Manaus em setembro e está recrutando profissionais da cidade para o seu quadro de funcionários. Seis vagas para escovistas estão disponíveis. Os interessados podem enviar seus currículos para o e-mail [email protected].

A Fast Escova apresenta um novo conceito em escovaria, com atendimento rápido e sem a necessidade de hora marcada. A primeira unidade da marca na cidade funcionará na Av. Senador Álvaro Maia, Bairro Praça 14 de Janeiro.

As clientes poderão optar entre escovas, penteados e maquiagem rápidos, com preços mais acessíveis do que nos espaços tradicionais.

O modelo de negócio é uma tendência mundial iniciada nas cidades de Los Angeles e Nova York. No Brasil, o conceito ganhou força nos últimos anos por sua eficiência que conversa diretamente com as mulheres modernas, cada vez menos adeptas aos salões de beleza convencionais.

“A Fast Escova atua na contramão do conceito antigo de salão de beleza, onde as clientes passam horas em um atendimento e perdem boa parte do dia na mesma atividade. Nossos procedimentos são rigorosamente treinados para durarem 40 minutos ou menos, e sem a necessidade de agendamento prévio”, destaca a gestora da unidade em Manaus, Rafaela Carrilho.

Para reforçar a praticidade inclusive no pagamento, a Fast Escova trabalha com valores fixos para todos os tipos e tamanhos de cabelo. Além disso, oferece planos de assinatura com quantidade determinada de escovas e hidratações por mês. Os pacotes podem ser trimestrais, semanais ou anuais, assim, não existe a necessidade de realizar o pagamento em cada ida à escovaria.

“É uma proposta extremamente democrática e transparente em relação aos preços. A cliente já entra sabendo o que vai pagar, sem surpresas no final”, comenta Rafaela.