Produtor e jurado Arnaldo Saccomani morre aos 71 anos de idade

O produtor musical Arnaldo Saccomani, famoso por ter feito parte da bancada de jurado de programas como Ídolos e Qual É o Seu Talento, faleceu na madrugada desta quinta-feira (27) aos 71 anos de idade, três dias após seu aniversário. A informação foi confirmada pelo colunista Flávio Ricco (R7) e também pela revista Quem através da filha de Arnaldo, Thais Saccomani.

De acordo com o jornalista Felipeh Campos (do programa A Tarde é Sua), Arnaldo seguia em tratamento renal há 2 meses e passava por tratamento de hemodiálise. Segundo amigos, Arnaldo teria falecido em sua casa em Indaiatuba, no interior de São Paulo. Julia Sacomani, uma outra filha do produtor, conversou com o jornalista e disse que o pai teve “uma passagem tranquila com todos os familiares em casa”. O produtor Rick Bonadio prestou sua homenagem nas redes sociais (confira abaixo).

O velório irá ocorrer no Parque do Memorial em Embu das Artes e contará somente com duas horas, das 10:00 ao 12:00 desta quinta-feira devido à pandemia de Covid-19.