Três novos bancos já estão em fase final de credenciamento com o Detran-AM

Amazonas – O credenciamento para os novos bancos que irão atuar em parceria com o Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) já tem três instituições na fase final do processo. Os bancos Santander, Caixa Econômica e Banco do Brasil concluíram a fase de envio de documentos; o atual parceiro, Bradesco, ainda está com pendências na documentação.

O processo deve durar mais algumas semanas até que os novos bancos possam aceitar o pagamento das taxas do Detran-AM. É que, após o envio dos documentos, eles precisam ser conferidos pelo Centro de Serviços Compartilhados (CSC), antiga Comissão Geral de Licitação, para que, só então, a parceria seja homologada.

Em paralelo ao processo de credenciamento, o Detran está modificando o sistema de emissão de boletos junto à Processamento de Dados do Amazonas (Prodam), uma vez que, com a chegada dos novos bancos, o boleto será único, e não mais separado por serviço, como ocorre atualmente.

“Nossa ideia é, assim que os primeiros bancos forem homologados, iniciarmos a emissão do boleto único já com pagamento para essas instituições. A partir daí, na medida em que as demais instituições financeiras forem se credenciando, elas serão inseridas automaticamente no sistema para que possam iniciar o recebimento de nossas taxas”, explicou o diretor-presidente do Detran Amazonas, Rodrigo de Sá Barbosa.

Recebimento – Atualmente, apenas o Banco Bradesco recebe as taxas de serviços do Detran-AM. Mensalmente são emitidos 150 mil boletos de serviço pelo órgão.

Com os novos bancos, os usuários irão ter mais opções para pagar as taxas sem ter que esperar em fila, bastando utilizar o serviço de internet banking, os caixas eletrônicos dos novos bancos ou ainda ir a uma lotérica.

“Estamos fazendo isso para dar mais uma comodidade para nossos usuários. Eles serão os maiores beneficiados com o credenciamento desses novos bancos”, finalizou o diretor do Detran-AM.