Governo avança com as obras de reconstrução do sistema viário do município de Tefé

Tefé – O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus (Seinfra), está avançando com as obras de reconstrução do sistema viário do município de Tefé, situado na calha do Alto Solimões e distante 523 quilômetros em linha reta de Manaus.

Com investimento de R$ 11.469.226,21, o contrato prevê a reconstrução de 55 ruas, sendo 27 no bairro de Jerusalém e 28 no bairro de São José, com um total de 14,59 quilômetros de ruas e avenidas recuperadas.

As obras de reconstrução das ruas de Tefé, que incluem serviços de terraplenagem, imprimação e aplicação de revestimento asfáltico, dentre outros, apresentam um percentual de 40% de obra pronta. A entrega está agendada para o mês de novembro deste ano.

A empresa responsável pela obra está trabalhando com três patrulhas completas, em três frentes de trabalho distintas, para adiantar a obra e entregar dentro do prazo contratual.

Melhorar a trafegabilidade e a circulação de veículos e de pedestres, por meio de infraestrutura adequada, tem sido uma das prioridades da atual gestão do Governo do Amazonas, visto que a mobilidade é um dos fatores que promovem a melhoria da qualidade de vida da população.