Governo do Amazonas garante acesso à informação com tradução em Libras

O Governo do Amazonas passou a incluir tradução simultânea em Libras (Língua Brasileira de Sinais) nas publicações, em vídeos e lives, transmitidas pelas redes sociais oficiais do Estado. O trabalho tem como objetivo garantir inclusão e acesso à informação para a comunidade surda, que poderá acompanhar as ações, programas e serviços de diversos setores do Governo divulgados via internet.

A acessibilidade tem sido uma das prioridades da Secretaria de Estado de Comunicação Social (Secom). “Desde o início desta gestão, utilizamos a hashtag ‘Pra cego ver’, um projeto nacional de disseminação da cultura da acessibilidade nas redes sociais, por meio da descrição de imagens na legenda, que permite a audiodescrição para pessoas com deficiência visual. Agora, ampliamos nossas ferramentas de inclusão com a utilização das Libras nos conteúdos audiovisuais. Isso garante maior transparência nas ações do Governo, levando informações relevantes para todos os cidadãos”, ressaltou Marina Souza, secretária executiva adjunta de Comunicação Digital.

A tradução em Libras é feita pelo intérprete Matheus Gil, que passou a integrar a equipe de comunicação em março, ainda no início da pandemia do novo coronavírus (Covid-19), período em que os boletins epidemiológicos da Fundação de Vigilância em Saúde (FVS-AM) eram transmitidos ao vivo, diariamente.

“Como profissional, meu dever é gerar acessibilidade linguística em todos os espaços possíveis, mas nunca houve uma atenção tão grande como no atual Governo, em ter o intérprete de Libras em todos os seus vídeos e transmissões”, comentou Matheus Gil. “Me sinto muito honrado em ser um mediador para a comunidade surda, pois a informação deve chegar a toda e qualquer pessoa. Ver o intérprete de Libras como prioridade para que isso aconteça é muito emocionante e só temos ganhos para a causa, como status linguísticos, visibilidade da comunidade e de todo o povo surdo”, acrescentou o intérprete.

O profissional também participou de outras lives importantes, como a da inauguração da Ala Indígena no Hospital de Combate à Covid-19 (Nilton Lins), inauguração da Base Arpão, além dos espetáculos do projeto “A Arte Agradece a Vida”, apresentações culturais em homenagem aos profissionais de saúde, transmitidas todas as quintas-feiras e sábados do mês de agosto, direto do Teatro Amazonas.