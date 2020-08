Manauara Shopping terá concessionária digital e mais sete novas operações

Manaus – Que o Manauara Shopping está sempre repleto de novidade isso já foi comprovado há tempos. Agora o shopping se prepara para receber novas operações em sua diversa gama de opções para os clientes, sempre tentando inovar e apresentar o melhor. De agosto a novembro, o shopping preferido dos manauaras terá oito novas operações em seu espaço.

A primeira novidade fica por conta da Fiat Murano, que deverá lançar em setembro a primeira concessionária digital em shoppings no Brasil. Chamada de Fiat Digital, a loja promete uma experiência inovadora de interação com os clientes junto a um tour digital. “Teremos painéis de interação touch screen em um sistema próprio para que o cliente possa montar seu carro com todos os acessórios e ainda fazer um percurso digital. O objetivo é ter uma visão de 360 graus do seu carro”, explica o gerente geral da Murano Veículos, Sanzio Drummond.

No segmento de estética, o mix do Manauara Shopping ganha novos reforços: a ADCOS, marca de dermocosméticos queridinha dos dermatologistas, já inaugurou sua loja no Piso Castanheiras. Em setembro, a franquia de beleza V Beauty abre sua primeira loja na cidade, com uma proposta híbrida de venda de produtos da marca e serviços express de escova, cachos ou penteados. E, também, chega a nova unidade da rede de harmonização facial Botoclinic, especializada em operações de estética facial como botox, preenchimento, microagulhamento e peeling. As duas operações vão funcionar no piso Açai (G3).

Além das operações novas, reformas e ampliações fazem parte das novidades: a loja de moda masculina VR Colezzioni, passou por uma reforma e está reabrindo, completamente repaginada, no piso Castanheiras. E a franquia Piticas, que já estava no centro de compras como quiosque, vai inaugurar sua loja em setembro, para alegria dos amantes da cultura pop e do universo geek. A loja irá funcionar no Piso Tucumã.

Já no setor de alimentação, os novos operadores do Manauara Shopping também prometem dar o que falar. Um deles é o Adolpho Assador, que pela primeira vez em 30 anos de história se prepara para abrir um ponto fora do seu espaço tradicional. Após anos funcionando em um ônibus na Avenida Pedro Teixeira, o restaurante se estabeleceu no bairro Parque Dez, mas agora se prepara para dar mais um passo. “É uma nova etapa e a gente espera de coração servir a melhor picanha do bafo do mundo aos nosso antigos e novos clientes”, diz o sócio Adherbal Neto. Além da picanha no bafo tradicional, da qual foi precursor na cidade, o Adolpho deve se dedicar também a cortes de carnes especiais, como as angus. A inauguração está prevista para o fim de novembro.

Já para os amantes de uma alimentação saudável e funcional, a novidade atende pelo nome de Livre e Leve, um conceito de negócio local que tem tido um grande crescimento entre o público amazonense. A dona da ideia, Iris Revilla, conta que pretende trazer uma experiência totalmente diferente – desde o cardápio variado para um lanche, almoço ou jantar, até a comunicação visual em um ambiente refinado de bistrô. “Não queremos contar calorias, mas histórias sobre amar, servir e nutrir”, diz ela. A inauguração está prevista para outubro. A loja ficará no piso Tucumã, na esquina próximo à entrada da Cristal Tower.

Para o superintendente do Manauara Shopping, Fábio Deganutti, “é sempre muito positivo trazer novas operações para o Manauara Shopping e oferecer um shopping cada vez mais completo para a cidade. Mas agora, em um momento complexo como o que estamos vivendo, estas inaugurações representam muito mais. São a prova da resiliência e capacidade dos nossos empresários, que continuam apostando no Manauara. Estes novos empreendimentos geram emprego, geram renda, geram crescimento… e é muito bom fazer parte desse processo”.