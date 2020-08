Neymar segue digital influencer de Manaus no Instagram

A digital influencer Huma Kimak, 23, que tem mais de 619 mil seguidores em seu Instagram, passou a ter o perfil seguido pelo atacante do Paris Saint-Germain (PSG), Neymar, 28.

A digital, solteira desde o início de agosto, também segue Neymar na conta social. Neymar é seguido por 141 milhões e segue apenas 1.322 pessoas, entre elas a bela ruiva.

Nascida em Roraima e criada no Amazonas, Huma Kimak é sucesso nas redes sociais, tem uma série de contratos com empresas e parcerias e trabalha nas mídias com uma equipe de assessores, imprensa e atendimento.

Outro conhecido jogador de futebol havia jogado “chaveco” para a influenciadora pelo Insta, o atacante do Flamengo Gabigol, que se mostrou encantado pela beleza da ruiva. Ainda namorando na época, a mensagem enviada no privado de Huma foi revelada pelo então namorado dela, um empresário.

A mensagem de Gabibol comentava um vídeo dela, e dizia”Meu Deus”. O namorado, então, respondeu: “Aí… Alguém avisa ele aqui que AQUI não tem gol do Gabigol não cara. Aqui não tem gol do Gabigol não, mermão”, brincou o rapaz.