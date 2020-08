Seap emite Carteira de Trabalho Digital para internos do Compaj

Manaus – A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) emitiu, nesta semana, a versão digital da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) de 115 internos do Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj). O serviço, coordenado pelo Departamento de Reintegração Social e Capacitação (Deresc), foi realizado pela equipe de assistência social da própria unidade prisional.

Essa foi a segunda ação de emissão de CTPS digital no Compaj. A primeira foi realizada no mês de junho, e a próxima está prevista para o dia 8 de setembro. A expectativa é efetuar a emissão do documento de todos os internos da unidade.

A assistente social da unidade, Jacqueline Martins, listou os benefícios que os apenados recebem ao emitirem a carteira profissional virtual. “Nossa intenção é a promoção dos direitos dos reeducandos, pois, com a emissão dos documentos, eles poderão participar de mais projetos de ressocialização, ser inseridos em cursos de capacitação, além do preparo para uma nova vida no mercado de trabalho”, disse ela.