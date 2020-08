“Segurança em Foco” alerta sobre golpes envolvendo estelionatários

Amazonas – Na edição deste sábado (29/08), o programa “Segurança em Foco” vai abordar ações da Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações (DERFD), da Polícia Civil, e do Regimento de Policiamento Montado (RPMON), a Cavalaria da Polícia Militar. Veiculado pela Rádio Encontro das Águas (97,7 FM), a atração vai ao ar a partir das 8h da manhã.

Um dos entrevistados é o titular da DERFD, delegado Aldeney Goes, que vai alertar sobre golpes que criminosos utilizam para enganar a população, e também vai falar do trabalho realizado pela delegacia, que é especializada na investigação de roubos e furtos de grande proporção.

Outro convidado é o comandante da Cavalaria da Polícia Militar, major Paulo Muniz, que abordará acerca das ações do Regimento em grandes eventos, como funciona o patrulhamento montado e o projeto social do Núcleo de Equoterapia, desenvolvido pela unidade para pessoas com necessidades especiais.

Já o quadro “Emergência 193” trará dicas de primeiros socorros para sobrevivência na selva. O que fazer para evitar se perder na mata e quais os primeiros passos para sobreviver e ser encontrado, caso isso ocorra. No quadro “Cidadão Protegido”, serão passadas dicas sobre cuidados com os idosos.

O programa vai ao ar todos os sábados, das 8h às 10h, na Rádio Encontro das Águas, 97,7 FM. A iniciativa é uma parceria entre a Secretaria de Segurança Pública (SSP) e a emissora.