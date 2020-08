Susam adquire quatro novos tomógrafos

Amazonas – A Secretaria de Estado de Saúde (Susam) está adquirindo quatro aparelhos novos de tomografia para a rede de urgência e emergência. Os equipamentos são destinados aos Prontos-Socorros 28 de Agosto, João Lúcio, Platão Araújo e Hospital Francisca Mendes e estão inseridos no processo de reestruturação da rede estadual de saúde.

Os equipamentos vão substituir tomógrafos obsoletos. A Susam aguarda a entrega por parte dos fornecedores. Alguns dos equipamentos que serão substituídos já possuem 15 anos de uso, a exemplo do equipamento do Platão Araújo. Em função da sobrecarga no pico da pandemia de Covid-19, os equipamentos requerem manutenção constante. Quando isso acontece, outras unidades da rede são acionadas para dar suporte.

De acordo com o gerente de Urgência e Emergência da secretaria, Moab Amorim, nos últimos meses, houve aumento de cerca de 30% na demanda pelo exame nos Prontos-Socorros. “Já tínhamos uma demanda alta para o exame antes da Covid. Com a pandemia, reduziu a demanda para o exame por outras causas, mas aumentou muito para as síndromes respiratórias”, observa.

Isso acontece porque o exame de tomografia passou a ser primordial no fechamento do diagnóstico da doença causada pelo novo coronavírus. “Mesmo que o teste rápido tenha dado negativo, a clínica com sua soberania passou a usar a tomografia como padrão de fechamento de diagnóstico Covid e não Covid. Com isso, todos os pacientes respiratórios passaram a fazer esse exame, causando sobrecarga nos aparelhos”, explica o gerente de Urgência e Emergência da Susam.