Brena Dianná lança pré-candidatura à vereadora pelo PSD

Parintins – A ex-rainha do folclore do Boi Caprichoso, Brena Dianná, de 27 anos, fez o lançamento de sua pré-candidatura a vereadora de Parintins pelo Partido Social Democrático (PSD) na noite desta sexta-feira (28).

O lançamento da pré-candidatura foi feito durante uma reunião em Parintins que contou com a presença de familiares, amigos e apoiadores de Brena. A reunião foi feita com revezamento entre três grupos de 10 pessoas para evitar aglomeração.

Brena afirma que caso se eleja vereadora lutará junto com a administração municipal por oportunidade de emprego aos jovens parintinenses que buscam sua primeira experiência profissional e pelos artistas e artesãos da ilha. “Um dos meus projetos é o ‘Meu primeiro emprego’ que visa uma parceria com a administração pública. Tem muitas empresas privadas e públicas no município e junto com uma parceria com a administração a gente pode conversar com essas empresas e falar ‘vamos estabelecer uma meta aqui de 5 à 10%, vamos dar prioridade para nossos jovens parintinenses que estão esperando só uma oportunidade’”, disse Brena.

O projeto que a parintinense tem voltado aos artistas e artesãos do município é denominado como “Polo industrial parintinense” que incluirá adolescentes, adultos e idosos, que junto ao poder público, irá profissionalizar e estimular a venda dos produtos produzidos pelos artesãos e artistas no ano inteiro. Brena é Miss Amazonas 2016, embaixadora do folclore do Boi Caprichoso, pós-graduanda em Perícia Criminal e Investigação Forense e tem projetos sociais tanto Parintins quanto em Manaus.