A ozônioterapia no tratamento de queloide

O que é Queloide?

Queloide ocorre quando há crescimento em excesso do tecido de cicatrização no local de um ferimento já curado.

Os queloides são constituídos por lesões salientes, avermelhadas, rosadas ou escuras e podem ocorrer em qualquer área de traumatismo na pele. Por serem benignos, não contagiosos e indolores, são mais um problema estético do que um problema de saúde em si.

Causas

Os queloides podem se formar em qualquer parte do corpo em que haja algum ferimento já cicatrizado, a exemplo de:

Acne

Queimaduras

Varicela

Furos nas orelhas

Pequenos arranhões

Cortes cirúrgicos

Tatuagens

Feridas traumáticas

Locais de vacinação.

Queloide tem cura?

Em alguns casos, eles podem diminuir, ficar mais lisos e menos visíveis após muitos anos. Em outros, no entanto, os queloides não regridem – a não ser que se faça o tratamento corretamente.

Tratamento com Ozônioterapia

A ozônioterapatia no tratamento de queloide pode apresentar bons resultados. De acordo com a enfermeira Ivaneide Barbosa (COREN-AM 050.355), da clínica Divino Ozônio, a utilização do gás aumenta a oxigenação tecidual, quebrando a camada fibrinosa “O ozônio rompe o tecido fibrinoso que envolve o queloide, diminuindo o tamanho da cicatriz, conforme o avanço no tratamento” diz.

