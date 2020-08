Casal morre de Covid-19 no mesmo dia depois de viverem 58 anos juntos

Minas Gerais – Um casal de Minas Gerais morreu de Covid-19 no mesmo dia depois de 58 anos vivendo juntos, revelo o site ‘G1’.

Benedito Pinto de Castro, de 79 anos, e Ermelinda Claret Ribeiro de Castro, 78 anos, morreram neste fim de semana com uma diferença de menos de quatro horas, depois de estarem internados durante vários dias no Hospital das Clínicas Samuel Libânio.

Apesar de o casal de idosos seguir as regras de isolamento social, no dia 11 de agosto Benedito foi internado no hospital após ser diagnosticado com a Covid-19. Já sofria de um câncer. Pouco tempo depois, Ermelinda também testou positivo para a Covid-19.

Quase duas semanas depois de Benedito ser hospitalizado, Ermelinda também deu entrada no hospital. Passaram vários dias nos cuidados intensivos, antes de morrerem.

O casal deixa cinco filhos, nove netos e dois bisnetos.