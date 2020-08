Convenções partidárias são permitidas a partir de hoje

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) autorizou, este ano, que as convenções fossem realizadas de forma virtual, pelos partidos, por conta da pandemia do coronavírus, que já infectou mais de 117 mil pessoas no Amazonas e matou mais de 3,6 mil.

De acordo com a resolução, os partidos poderão realizar suas convenções em formato virtual ou presencial até 16 de setembro, atendendo às recomendações de saúde para evitar a propagação do vírus.

Este ano, a data do pleito foi adiada em decorrência do avanço no número de casos do novo coronavírus. O primeiro turno das eleições municipais acontece no dia 15 de novembro, e o segundo está marcado para o dia 29 de novembro.

Confira cronograma