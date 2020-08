FVS-AM amplia a capacidade de testagem nos profissionais da educação

Manaus – A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM) ampliou a equipe de realização de testes rápidos para diagnóstico de Covid-19, que passará a contar com mais 20 técnicos do Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam). Por meio dessa medida, espera-se chegar aos 600 atendimentos diários no Centro de Convenções de Manaus (Sambódromo), local onde está concentrada a realização dos testes voltados aos profissionais da educação da rede estadual.

A diretora-presidente da FVS-AM, Rosemary Costa Pinto, reforça que a realização dos testes foi planejada cumprindo os protocolos de segurança e prevenção à Covid-19, evitando também aglomeração de pessoas. “Advertimos para que a pessoa não falte à testagem e fique atenta ao horário de agendamento, não sendo necessário chegar antes do horário agendado para evitar aglomeração”, afirmou.

Dados Atualizados – A FVS-AM também apresenta o balanço parcial de testagem em profissionais de educação da rede estadual, em Manaus, correspondente ao período de 18 a 28 de agosto. Foram realizados 2.114 testes rápidos para diagnóstico de Covid-19 nesse grupo profissional. Dos testados, 2.037 estavam negativos ou fora do período de transmissão, o que corresponde a 96,4%. Apenas 162, ou seja 7,6%, estavam com infecção recente.

Referência – A FVS-AM é responsável pela Vigilância em Saúde do Amazonas, que inclui a Vigilância Epidemiológica, e atua na linha de frente no combate à pandemia de Covid-19 no estado. A instituição funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, na avenida Torquato Tapajós, 4.010, Colônia Santo Antônio, Manaus. Os números para contato são (92) 3182-8550 e 3182-8551.