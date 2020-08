Imprensa Oficial do Amazonas celebra 128 anos de história

Amazonas – Nesta segunda-feira (31/08), a Imprensa Oficial do Estado do Amazonas (IOA) completa 128 anos de existência. A instituição centenária, responsável pelo acervo histórico do Estado, tem se tornado referência em inovação e modernização na gestão e nos serviços oferecidos, tendo o ano de 2020 como um marco pela consolidação de uma estratégia de negócios empreendedora, visando economia para o Estado do Amazonas, gerando celeridade e transparência aos atos do governo. Da implantação e modernização de novos serviços e produtos até a recente certificação da ISO 9001:2015, motivos não faltam para celebrar a data.

Criada pela Lei nº 01, de 31 de agosto de 1892, pelo governador Eduardo Ribeiro, a Imprensa Oficial do Amazonas é uma autarquia da Administração Indireta do Poder Executivo estadual. Há 128 anos, o Estado do Amazonas estreava seu veículo próprio de publicação dos atos oficiais. Embora tenha sido criada em agosto, a instituição foi efetivamente instalada no dia 15 de novembro de 1893, com a publicação da primeira edição do Diário Oficial.

A Imprensa Oficial do Amazonas foi uma das primeiras da região por conta da Belle Époque, que conferia ao Estado do Amazonas um período ímpar de desenvolvimento e modernização, e da presença no governo de um estadista de visão moderna. Esses fatores possibilitaram a instalação, em Manaus, de um parque gráfico dos mais completos e modernos da época, diretamente importado da Europa, como quase tudo o que se consumia no estado naquele tempo. Sendo assim, nada melhor do que o responsável pela criação da IOA para encabeçar a campanha de 128 anos, Eduardo Ribeiro.

A criação da Imprensa Oficial e publicação do Diário Oficial do Estado do Amazonas figuram, portanto, entre a lista de obras importantes de Eduardo Ribeiro, como o Teatro Amazonas, o Palácio da Justiça e a própria avenida Eduardo Ribeiro. O local escolhido para a sede foi onde hoje funciona o banco Bradesco, e onde funcionou por vários anos a agência do Banco do Estado do Amazonas (BEA), na avenida Sete de Setembro, Centro.

Hoje, o principal serviço prestado pela instituição é a publicação do Diário Oficial do Estado (DOE), nos âmbitos do Estado, Municípios e Poder Judiciário. No entanto, o papel da IOA vai além da publicação dos atos públicos estaduais. Com a publicação do Decreto nº 40.769, de 10 de junho de 2019, que dá preferência à contratação dos serviços impressão e tem por finalidade a produção do material gráfico do Governo, a Imprensa se tornou a gráfica oficial do Estado.

Para oferecer um serviço de qualidade aos órgãos estaduais, a IOA está ampliando o seu parque gráfico com a aquisição de equipamentos modernos e de qualidade, além de atender às demandas gráficas do governo com menor preço e rapidez. Dentre os serviços oferecidos estão a confecção de banners, backdrops, faixas e todo tipo de impressão. As vantagens oferecidas na contratação dos serviços gráficos da IOA são muitas, mas pode-se destacar a dispensa de licitação e o preço menor que o praticado pela iniciativa privada, o que acarreta economia para os cofres públicos e rapidez nos serviços prestados.