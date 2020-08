Investimentos na Saúde do Amazonas somam R$ 1,4 bilhão até 2022

Amazonas – O programa “Saúde Amazonas”, lançado pelo Governo do Estado nesta segunda-feira (31/08), vai executar o reordenamento e a modernização da área de saúde. Os investimentos previstos são da ordem de R$ 1,4 bilhão até 2022, recursos que envolvem reforma e adequação de pelo menos 33 unidades de saúde, ampliação de leitos e de oferta de serviços e adequação para que 100% das vagas estejam no sistema de regulação.

Entre as ações a serem executadas também estão a redução do absenteísmo (ausência não justificada do paciente em marcações via sistema de regulação); ampliação do Regula Mais Brasil para outras especialidades e da teleconsulta; aquisição de equipamentos hospitalares; valorização, formação e desenvolvimento do servidor da saúde; modernização da gestão administrativa, entre outras medidas.

“Temos grandes ações, como reorganização da Saúde, redução das filas, a área de comunicação interna e externa, reorganização administrativa, temos um pilar na Tecnologia da Informação, temos também a valorização dos servidores da saúde, que são capacitados, conhecedores e serão muito mais valorizados com o programa “Saúde Amazonas”, pontuou o secretário de Saúde, Marcellus Campêlo.

O lançamento do “Saúde Amazonas” aconteceu durante a inauguração da nova sede do complexo regulador, que passa a se chamar Central Unificada de Regulação e Agendamento de Consultas e Exames (Cura), localizada na rua Jonathas Pedrosa, Centro, zona sul de Manaus.

Obras – Algumas obras importantes já estão em andamento, como a reforma do Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, a ampliação da maternidade Balbina Mestrinho e a construção do Hospital do Sangue.

Há, ainda, planejamento para uma nova sede da Secretaria de Estado da Saúde (SES-AM). Enquanto se trabalha em um projeto para a construção da sede definitiva, o prédio atual vem recebendo adequações para melhorar o ambiente de trabalho dos servidores.