Secretaria de Estado de Saúde muda estrutura organizacional

Amazonas – A reestruturação organizacional da Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM) é uma das mudanças que constam no Programa de Modernização da Saúde Pública, o Saúde Amazonas, lançado nesta segunda-feira (31) pelo governador Wilson Lima.

A ampliação da estrutura organizacional da SES-AM foi possível com o remanejamento de cargos já existentes em outras pastas para a Saúde.

Responsável pela coordenação de cerca de 20 mil servidores, em 57 unidades na capital e mais 60 no interior, a estrutura organizacional da secretaria, antes do programa Saúde Amazonas, contava com apenas cinco gestores – o secretário de Estado de Saúde, o secretário Executivo e os Adjuntos do Fundo Estadual de Saúde (FES), da Capital e do Interior.

Entendendo a necessidade de ampliação dessa estrutura, o governador Wilson Lima realocou cargos de outras secretarias e priorizou a Susam que, a partir de agora, passa a ter, além do secretário de Saúde, quatro secretarias executivas e sete secretarias adjuntas. “Essa medida é mais uma demonstração do quanto o setor da saúde é prioridade no governo Wilson Lima”, destaca o secretário de Estado de Saúde, Marcellus Campêlo.

A nova estrutura organizacional da SES-AM está assim configurada:

Secretário de Estado de Saúde: Marcellus José Barroso Campêlo;

Secretária Executiva do Fundo Estadual de Saúde (FES): Nívia Barroso de Freitas;

Secretário Executivo de Controladoria da Saúde: Silvio Romano Benjamin Junior;

Secretário Executivo de Assistência da Capital: Thales Stein Schincariol;

Secretário Executivo de Assistência do Interior: Cássio Roberto do Espírito Santo;

Secretário Executivo Adjunto de Gestão Administrativa: Marcus Vinicius Brito Martins;

Secretário Executivo Adjunto de Orçamento e Finanças: Adriano Augusto Gonçalves Marques;

Secretário Executivo Adjunto de Tecnologia da Informação: Francisco Lourenço Duarte Arce Junior;

Secretária Executiva Adjunta de Políticas em Saúde: Nayara Oliveira Maksoud;

Secretário Executivo Adjunto de Atenção à Urgência e Emergência: Moab Sherlan Valente Amorim;

Secretária Executiva Adjunta de Assistência Especializada da Capital: Márcia Florinda Rosas Murad de Souza;

Secretária Executiva Adjunta de Descentralização e Regionalização Assistencial do Interior: Rita Cristiane dos Santos Almeida Vasconcelos.