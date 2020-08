UEA abre 15 vagas para Mestrado Acadêmico em Educação

Amazonas – A Universidade do Estado do Amazonas (UEA) publica o edital do Curso de Mestrado Acadêmico em Educação e oferece 15 vagas para licenciados ou bacharéis com diploma de graduação devidamente reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC). As vagas são para duas linhas de pesquisa: ‘Educação, Formação de Professores e Práticas Educativas’ e ‘Educação, Saberes e Culturas’.

As atividades serão realizadas na sede do Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGE), em Manaus, com funcionamento na Escola Normal Superior (ENS).

Inscrições – As inscrições serão realizadas de 1º a 30 de setembro, exclusivamente no endereço eletrônico disponível nos links abaixo. No ato da inscrição, os candidatos devem anexar, em formato PDF, os documentos pedidos no item 4.2 do Edital.

Processo de seleção – Conforme definido no edital, o processo de seleção terá quatro etapas de caráter eliminatório, sendo elas: 1. Homologação das inscrições; 2. Avaliação do projeto de pesquisa; 3. Prova oral sobre o projeto de pesquisa e entrevista do candidato; e 4. Análise e pontuação do Curriculum Lattes.

Mais informações podem ser obtidas no Edital ou com a Secretaria do Programa de Pós-Graduação por meio do número: 3878-7721.

Edital:

http://data.uea.edu.br/ssgp/noticia/1/65447-2.pdf

Página da seleção:

http://selecao1.uea.edu.br/?dest=info&selecao=3044

Inscrições:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSekqIE3DSMjpy78ezQYsFh4j9yZBForUeikmyd-6zD0ukpYgw/closedform