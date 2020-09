Afeam comemora 21 anos com a chegada do crédito digital

Amazonas – Ao completar 21 anos nesta terça-feira (02/09), a Agência de Fomento do Estado do Amazonas (Afeam) registra a mudança na forma de conceder os recursos aos empreendedores com a chegada do crédito digital. Mesmo durante a pandemia, a Agência apresenta números expressivos e a evolução na maneira de fomentar as atividades econômicas em todo o estado.

Ao longo da história, a Afeam tem a marca de R$ 1,7 bilhão em financiamento liberado, em mais de 209 mil operações, beneficiando mais de 620 mil pessoas em todos os setores da economia. De acordo com Marcos Vinicius Castro, diretor-presidente da Afeam, mesmo os municípios mais distantes da capital também podem contar com o apoio financeiro da Afeam, sendo eles os que mais recebem recursos da Agência.

Crédito Emergencial – Em abril deste ano, a Afeam lançou o Crédito Emergencial, linha de financiamento feita exclusivamente de forma digital, para atender a demandas durante a pandemia. Segundo Marcos Vinicius, o projeto de digitalizar a concessão do crédito já era esperado para 2021. “Porém, tivemos que antecipar e nos reinventar como todo o time da Afeam e assim, disponibilizar o ‘produto’ aos empreendedores tanto na capital quanto no interior”, disse.

De março a agosto de 2020, a Afeam aplicou mais de R$ 63 milhões e garantiu a ocupação econômica de mais de 16 mil pessoas em todo o estado, em diversas atividades. Para assegurar ainda mais a transparência no trabalho desenvolvido pela equipe, a Afeam divulga semanalmente no site institucional os valores da aplicação e de renegociação do Crédito Emergencial.

Atendimento – Na capital, o atendimento está sendo realizado exclusivamente on-line ou agendado pela própria Afeam com clientes que já estão em fase de assinatura de contrato. No interior, a Afeam possui seis Postos de Atendimento: Itacoatiara, Parintins, Manacapuru, Manicoré, Rio Preto da Eva e Tefé.

Além disso, para ampliar o alcance do atendimento, a Afeam conta com parceiros técnicos como a Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam), Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas (ADS), Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS), Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas (IDAM) e Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae/AM). Para mais informações sobre o Crédito Emergencial ou Renegociação com a Afeam, acesse www.afeam.am.gov.br.