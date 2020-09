Amazonas registra mais 623 casos de Covid-19

O Boletim Diário Covid-19 da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM), edição nº 152, divulgado nesta terça-feira (1º/09), confirma a recuperação de mais 522 amazonenses nas últimas 24 horas, chegando a 102.686 o número de pessoas recuperadas da Covid-19 no estado. Esta quantidade representa 84% dos casos confirmados da doença.

Nesta edição do boletim, foram confirmados mais 623 casos da doença no Amazonas. Destes, 43 são casos novos confirmados por exame de biologia molecular RT-PCR, que identifica o vírus no organismo e detecta casos novos agudos entre o terceiro e o sexto dia de sintomas, período de transmissão da doença. Os outros 580 foram confirmados por testes rápidos que detectam os anticorpos, com data de oito a 60 dias ou mais das primeiras manifestações da Covid-19.

Conforme o boletim, foram confirmados seis óbitos por Covid-19 nas últimas 24 horas, e além disso, outros seis tiveram confirmação diagnóstica na data de hoje, elevando para 3.661 o total de mortes.

Seguindo a política de transparência de dados do Governo do Estado, a FVS-AM antecipa que a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) deve atualizar o números de óbitos reclassificados com base em novos critérios epidemiológicos do Ministério da Saúde (MS), ocorridos em meses anteriores (abril a junho), nesta quarta-feira (02/09). O total a ser inserido no sistema de informação implicará no crescimento do número de óbitos acumulados de Covid-19 no Amazonas, mas não reflete o cenário atual da pandemia.

O boletim acrescenta ainda que 14.572 pessoas com diagnóstico de Covid-19 estão sendo acompanhadas, o que corresponde a 12% dos casos confirmados ativos.

Nesta edição, 10 municípios não atualizaram o sistema de informação para consolidação dos dados do boletim, são eles: Beruri, Canutama, Carauari, Codajás, Itamarati, Juruá, São Paulo de Olivença, São Sebastião do Uatumã, Tapauá e Tonantins.

Municípios – Dos 120.919 casos confirmados no Amazonas até esta terça-feira (1º/09), 42.690 são de Manaus (35,30%) e 78.229 do interior do estado (64,70%).