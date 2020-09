Construção do sistema viário de São Gabriel da Cachoeira entra na etapa final

São Gabriel da Cachoeira – O Governo do Amazonas está concluindo, por intermédio da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus (Seinfra), a obra de revitalização e construção do sistema viário da sede do município de São Gabriel da Cachoeira.



Com investimento de R$ 12.554.358,08, o contrato apresenta cerca de 92% de conclusão e prevê a realização de obras em 69 ruas e avenidas do centro e de bairros da periferia da cidade.

As obras envolvem serviços de limpeza, terraplanagem e pavimentação em Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ).

Situado na região noroeste do Amazonas, na calha do rio Negro e distante 852 quilômetros em linha reta de Manaus, São Gabriel da Cachoeira possui atualmente 45.564 habitantes, segundo dados atualizados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).