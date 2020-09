Exportações do Amazonas aumentaram 43,20% em julho

Amazonas – A Balança Comercial do Amazonas apresentou em julho crescimento tanto nas importações quanto nas exportações do mercado local. As exportações aumentaram 43,20% na comparação com julho de 2019, e 14,70% em relação a junho de 2020. Os valores exportados somaram US$ 80,10 milhões. O estudo completo da Balança Comercial está disponível na página da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), no endereço www.sedecti.am.gov.br, item “Mapas e Indicadores”.

Em julho, os principais destinos das vendas externas processadas pelo estado foram Venezuela e Colômbia, equivalentes a 37,87% das exportações. O principal produto exportado para a Venezuela foi óleo de soja (US$ 3.689.684,00), o equivalente a 21,43% das exportações para aquele país. Para a Colômbia, o principal produto exportado foram “outras preparações alimentícias” (US$ 9.345.073,00), o que representou 71,24% das exportações para esse país.

O aumento das exportações é reflexo da recuperação das atividades do Polo Industrial de Manaus, ficou demonstrado nas importações e no crescimento de mais de 300% das exportações de motocicletas – na comparação com junho deste ano.

As Importações do Amazonas em julho somaram US$ 744,36 milhões, o equivalente a 6,47% de participação nas importações do Brasil. A retomada das atividades das indústrias do Polo Industrial de Manaus afetou as importações, com aumento de volume em cerca de 20,31%, na comparação com junho de 2020, e redução de 19,96%, com julho de 2019.

A China se mantém como principal país de origem das importações do Amazonas, com o valor de US$ 327,80 milhões, o que representa a participação de 44,04% das importações. Vietnã vem em seguida, com o valor de US$ 83,16 milhões, o equivalente a 11,17% do total. O principal produto importado da China foi da categoria “Outras partes para aparelhos de radiodifusão” (30,31% dos produtos importados desse país), enquanto do Vietnã se destacam “Partes de aparelhos telefônicos”, equivalente a 45,21% das transações oriunda desse país.