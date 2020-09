Gretchen se casa pela 18ª vez com festa em ilha fluvial

Maria Odete Brito de Miranda, mais conhecida como Gretchen, 61, está de casamento marcado mais uma vez. Trata-se do 18º enlace da cantora, desta vez com o músico Esdras de Souza.

A cerimônia vai acontecer em Belém do Pará no próximo dia 30, às 16h30. A rainha da “conga conga conga” vai chegar ao local em um barco “popopo”, nome dado aos pequenos barcos a motor que navegam na região (o nome faz alusão ao barulho que eles fazem).

Os convidados –fala-se em cerca de 100, mesmo no meio da pandemia– serão recebidos em uma ilha fluvial totalmente decorada. As duas filhas do noivo foram escaladas como “daminhas”

Na festa, haverá pratos de “culinária saudável” e comidas típicas da cozinha paraense. Já o bolo terá cinco andares e será recheado com castanha do Pará.

Gretchen conheceu Esdras em Belém, por intermédio de Fafá de Belém. Ela assistiu a uma apresentação do músico e o convidou para participar de um projeto dela, que mesclava saxofone e música eletrônica.

Recentemente, a cantora lançou a música “Tan Tímida”, com a participação do noivo e do filho Gabriel Miranda, que mora na França.