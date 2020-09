Saúde Amazonas: Assistência no interior do estado será reforçada

Amazonas – O programa Saúde Amazonas, lançado pelo governador Wilson Lima na última segunda-feira (31/08), vai descentralizar os serviços assistenciais à população do interior do estado, estruturar as unidades de saúde fora de Manaus e a atuar na regionalização de cinco polos (Itacoatiara, Manacapuru, Parintins, Tabatinga e Tefé) com a implantação do Saúde nas Calhas.

De acordo com o secretário executivo de Assistência (SEA) do Interior, Cássio Espírito Santo, a implantação do Saúde nas Calhas foi planejada desde o início dessa gestão estadual. “Ele (Saúde nas Calhas) entra agora com força total no programa Saúde Amazonas, onde a gente vai fazer a reorganização das regionais de saúde do Estado, definir os fluxos e definir os perfis das unidades”, disse.

O secretário da SEA Interior ressalta que a parceria com os municípios tem sido eficaz e apresentou resultados satisfatórios durante a pandemia do novo coronavírus (Covid-19), como o índice de letalidade registrado como menos da metade da capital. Além de promoverem a descentralização de serviços, como o mutirão de cirurgias.

“No ano passado foram realizadas 22 mil cirurgias no interior, foram 22 mil pessoas que não precisaram vir à capital para se operar. […] Então, os municípios vêm fazendo essas ações para atender no seu próprio território a população, diminuindo a questão do transporte e o tempo de espera”, disse Cássio.

O secretário de Estado de Saúde (SES-AM), Marcellus Campêlo, também falou sobre como o projeto pretende alavancar a saúde pública nos municípios. “Nós temos uma meta ousada para evitar que mais de 1 milhão de amazonenses tenham que se deslocar da sua cidade para ser atendido na capital do Amazonas”, enfatizou o secretário.