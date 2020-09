Sepror realiza 11ª edição do programa ‘Peixe no Prato’ em inauguração de feira da ADS

Manaus – A Secretaria de Estado de Produção Rural (Sepror) realiza, nesta quinta-feira (03/09), a 11ª edição do programa “Peixe no Prato”. A ação acontecerá em conjunto com a inauguração da feira da Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas (ADS) no Centro de Convivência da Família Magdalena Arce Daou, situado na avenida Brasil, s/n˚, bairro Santo Antônio (zona oeste), a partir das 15 horas.

A 11ª edição do programa será coordenada pela Secretaria Executiva Adjunta de Pesca e Aquicultura (Sepa/Sepror) e disponibilizará aproximadamente 2,5 toneladas de pescado, entre tambaqui, sardinha, pacu e curimatã, que serão vendidos a preços populares.

Dados – Nas dez últimas edições do programa, foram comercializadas aproximadamente 11 mil toneladas de peixes, beneficiando 8.800 famílias em situação de vulnerabilidade social, gerando uma renda de R$ 81 mil para os piscicultores.