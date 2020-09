Amazonas registra mais 727 casos de Covid-19

Amazonas – O Boletim Diário Covid-19 da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM), edição nº 155, divulgado nesta quinta-feira (03/09), confirma a recuperação de mais 643 amazonenses nas últimas 24 horas, chegando a 103.958 o número de pessoas recuperadas da Covid-19 no estado. Esta quantidade representa 84% dos casos confirmados da doença.

Nesta edição do boletim, foram confirmados mais 727 casos da doença no Amazonas. Destes, 10 são casos novos confirmados por exame de biologia molecular RT-PCR, que identifica o vírus no organismo e detecta casos novos agudos entre o terceiro e o sexto dia de sintomas, período de transmissão da doença. Os outros 717 foram confirmados por testes rápidos que detectam os anticorpos, com data de oito a 60 dias ou mais das primeiras manifestações da Covid-19.

Conforme o boletim, foram confirmados seis óbitos por Covid-19 ocorridos nas últimas 24 horas, sendo dois em Manaus e outros quatro no interior. Além disso, outros três tiveram confirmação diagnóstica na data de hoje, elevando para 3.828 o total de mortes. Na capital, de acordo com dados da Prefeitura de Manaus, nesta quarta-feira (02/09), foram registrados 38 sepultamentos, sendo quatro óbitos em domicílio e uma cremação.

O boletim acrescenta ainda que 14.734 pessoas com diagnóstico de Covid-19 estão sendo acompanhadas, o que corresponde a 12% dos casos confirmados ativos.

Nesta edição, 12 municípios não atualizaram o sistema de informação para consolidação dos dados do boletim, são eles: Benjamin Constant, Carauari, Itacoatiara, Itamarati, Itapiranga, Juruá, Manicoré, Maués, São Sebastião do Uatumã, Silves, Tapauá e Tonantins.

Municípios – Dos 122.520 casos confirmados no Amazonas até esta quinta-feira (03/09), 43.407 são de Manaus (35,43%) e 79.113 do interior do estado (64,57%).