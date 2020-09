Concessionárias de energia e água somam mais de 1,7 mil reclamações no Procon-AM, em 2020

Amazonas – As concessionárias de energia elétrica e de água seguem no topo da lista das empresas com mais reclamações no Instituto Estadual de Defesa do Consumidor (Procon-AM). De janeiro a agosto de 2020, a Amazonas Energia e a Águas de Manaus somaram 1.772 reclamações no órgão e 675 processos.

Outras empresas com número alto de reclamações são a Claro/NET, que já teve 271 registros no ano, a Vivo (212), Oi Fixo (166) e Oi Móvel (125), e a Sky (116).

O diretor-presidente do Procon-AM, Jalil Fraxe, aponta que a pandemia do novo coronavírus contribuiu para que esses serviços tivessem registros altos no órgão.

“O objetivo do Procon-AM é que o consumidor ou a consumidora tenha seu problema solucionado, e esses altos números de reclamações são fruto da confiança da população no Instituto. Estamos buscando a parceria com essas empresas para que diminuamos esse número e consequentemente, a população esteja satisfeita. O consumidor 4.0 é mais exigente e, com isso, os serviços devem ser melhor prestados e a população melhor atendida”, afirma.

Em relação aos processos, o Procon-AM abriu ações contra lojas de eletroeletrônicos, supermercados, sites de compra e venda, empresas de aviação e de telefonia, e seguradoras.

Contatos – O Procon-AM já retomou os atendimentos presenciais, que ocorrem apenas mediante agendamento pelo (92) 3215-4009. Os consumidores podem abrir reclamação também pelos números 0800 092 1512, (92) 3215-4012, 3215-4015 e pelos e-mails [email protected] e [email protected] ov.br.