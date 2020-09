Marcos Olivera, o Beiçola de ‘Grande Família’, é internado após infarto

O ator Marcos Oliveira, 68, intérprete do personagem Beiçola no seriado “A Grande Família”, está internado em um hospital do Rio de Janeiro. Ele sofreu um infarto e segue em situação estável.

De acordo com o próprio ator, em entrevista à revista Quem, foi apenas um susto. “Tive dores fortes no peito e braço e procurei o hospital. Era princípio de infarto. Estou medicado e não sinto mais nada. Estou bem”, contou

A alta do ator deve ocorrer apenas na próxima semana para que os médicos possam acompanhar a evolução de seu estado de saúde. Agora, ele segue fazendo diversos exames.Recentemente, Oliveira contou que estava sem fazer sexo há dez anos ao menos. Segundo ele, a graça atualmente é ser voyer, ou seja, apenas observar.

“Estou tranquilo com a minha idade. Ultimamente, só me preocupo com o meu trabalho e minha saúde. Não quero saber de relação a dois, a três ou a 10. Os hormônios acabaram, não estou mais a fim de lero lero. Gosto de olhar, mas não tenho mais a participação. Sou voyeur. Quero é trabalhar, não ficar nessa miséria”, disse ele durante live com a revista Quem.

Recentemente, ele deu outra declaração sobre o tema em outra live. Na ocasião, revelou que já havia feito sexo a três na Europa. Sobre as críticas com relação ao que ele pensa sobre sexualidade, preferiu disparar contra quem ele chama de “sem graça”.

“Acho que é porque a vida sexual delas [críticos] é muito sem graça. Só fazem papai e mamãe e tudo bem. E eu tive outras oportunidades. Vim da geração dos anos 1970, que era tudo mais livre. É muito doentio as pessoas se anularem e ficarem espantadas com quem viveu sua liberdade”, disse.

Em 2016, ele usou seu perfil no Facebook para desabafar e pedir emprego. “Oi gente eu sou o Marcos Oliveira e estou na batalha. Estou sem contrato e quero trabalhar”, publicou o ator na época.