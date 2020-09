Parintins recebe equipamentos de novo sistema de radiocomunicação

Parintins – Uma das sete cidades do Amazonas contempladas com novo sistema de radiocomunicação, Parintins (a 369 quilômetros de Manaus) recebeu na semana passada os novos equipamentos para ampliação e modernização do sistema de rádio da polícia. A medida é um investimento em parceria entre o governo do Amazonas e o Governo Federal.

Ao todo, sete cidades amazonenses passarão a contar com novo sistema de radiocomunicação. O primeiro, em Iranduba, foi inaugurado no mês passado pelo governador do Estado, Wilson Lima.

Em Parintins, o projeto já está em fase de implantação e deve ser concluído em outubro. Para o comandante do 11° Batalhão da Polícia Militar em Parintins, tenente-coronel Corrêa Junior, o novo investimento vai melhorar as condições de atendimento de ocorrências e o alcance da rede de rádio.

“O nosso sistema tem mais de 20 anos e precisava ser modernizado para atender ao crescimento da cidade e oferecer mais condições de trabalho aos policiais que estão nas ruas no dia a dia”, disse.

O sistema proporcionará maior segurança aos servidores, uma vez que possui capacidade de cobertura e tráfego de dados, com posicionamento de localização geográfica e gravação de áudio. A expectativa é alcançar regiões hoje sem comunicação, como a Vila Amazônia.

O sistema também possui criptografia fim a fim, o que impossibilita interferências externas e que os operadores sejam ouvidos pelos criminosos.

Além de Parintins, os trabalhos de montagem do sistema já estão em curso em Tabatinga e, nas próximas semanas, devem chegar em Coari.