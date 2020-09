Wilson Lima entrega ala reformada para 23 leitos cirúrgicos no HPS João Lúcio

Amazonas – O governador Wilson Lima entregou, nesta quinta-feira (02/09), uma ala reformada com capacidade para 23 leitos cirúrgicos no Hospital e Pronto-Socorro (HPS) João Lúcio Pereira Machado, na zona leste da capital. A reforma das salas de raio-X e tomografia também foi concluída pela Secretaria de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus (Seinfra).

Distribuídos em sete enfermarias, os leitos da ala reformada são destinados a pacientes que se recuperam de procedimento cirúrgico ou estão se preparando para a cirurgia.

“Nós montamos uma estratégia para interferir o mínimo possível na rotina desses pacientes, e agora o pessoal começa a trabalhar na outra ala. Além dessa reforma interna, estamos trabalhando na reforma elétrica, e isso é importante para evitar desperdício de energia elétrica e a perda de equipamentos, como tem acontecido há muito tempo”, afirmou o governador.

Dentre as melhorias realizadas na ala estão: troca de alarme de incêndio, reconstrução dos banheiros com acessibilidade, instalação de iluminação LED, nova distribuição elétrica com equipamentos de ponta, adequação do sistema de oxigênio, instalação de bate-macas nas paredes e iluminação individual por leito.

O HPS João Lúcio está passando por obras desde o mês de maio. O projeto tem investimento de R$ 15,4 milhões, em recursos do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).

Segundo Wilson Lima, as intervenções vão melhorar o atendimento à população e as condições de trabalho na unidade de saúde, referência em neurocirurgia e politraumatismo.

“Há 12 anos que o Hospital João Lúcio não sofria uma intervenção tão profunda como essa que nós estamos fazendo. A obra já está 43% concluída, e a nossa previsão é que ela seja entregue em novembro. Isso vai garantir mais conforto, melhor qualidade no atendimento aos pacientes e também melhores condições de trabalho para os profissionais que trabalham aqui”, acrescentou Wilson Lima.

A Seinfra iniciou nesta semana a reforma no telhado e cobertura do hospital. Em paralelo, seguem os serviços de reconstrução das calçadas, pavimentação, implantação do sistema de climatização e revitalização geral no sistema elétrico.

“É uma obra que não é só interna, nós estamos fazendo todo um trabalho estrutural aqui dentro. Nós estamos dando uma outra cara para o hospital João Lúcio”, destacou o secretário de Saúde, Marcellus Campêlo.