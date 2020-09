Hospital Francisca Mendes tem maior realização de cirurgias do ano

Manaus – Sob gestão exclusiva do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), há dois meses, o Hospital Universitário Francisca Mendes (HUFM) atingiu, no mês de agosto, sua maior produção do ano em cirurgias. De acordo com dados das unidades, foram realizadas 53 cirurgias no período.

O número de 53 cirurgias em agosto superou o mês de janeiro deste ano, no período pré-pandemia, quando o hospital realizou, em 30 dias, 52 cirurgias. No mês de junho, início da retomada dos atendimentos após o pico da pandemia do novo coronavírus, a unidade havia realizado 20 procedimentos desse tipo.

“Estamos fazendo, em todas as unidades, um movimento de reorganização da rede. Assumimos em junho, absorvemos a mão de obra da Unisol; iniciamos o pagamento das verbas indenizatórias desses servidores. E a expectativa é que ao longo dos meses essa capacidade de atendimento cresça gradativamente”, disse o secretário de Saúde, Marcellus Campêlo.

O hospital, referência no tratamento de doenças cardiovasculares na rede pública de saúde, está sob a gerência da Susam desde junho de 2020, quando se encerrou o contrato com a Fundação de Apoio Institucional Rio Solimões (Unisol), responsável pela administração da unidade por 17 anos.

Desde então, a secretaria trabalha da reestruturação do hospital e no plano para que ele seja transformado em fundação. A mudança faz parte das ações a serem implementadas pelo Governo do Amazonas no plano de reformulação e modernização da rede de saúde do Estado.

A diretora da unidade, Alessandra Santos, falou sobre o trabalho desenvolvido. “Nesse mês conseguimos fazer em torno de 350 procedimentos, com o auxílio de fornecedores que confiaram em todo o processo de organização de pagamento realizado pela Secretaria”, destacou.