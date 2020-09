Número de faltosos no Detran-AM prejudica atendimento

Amazonas – O número de pessoas que agendaram atendimento no Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) e não compareceram aumentou 65% no mês de agosto. Esse índice é o mais alto desde o retorno do atendimento presencial, no dia 8 de junho. Isso prejudica diretamente as pessoas que procuram pelo agendamento e não conseguem vaga disponível.

Ao todo, mais de 6.500 pessoas faltaram ao agendamento. Para o autônomo Helinton Batista, isso é uma “irresponsabilidade”. “Eu agendei há dois meses e só tinha vaga disponível agora, para o final de agosto. No momento em que você agenda e não comparece, já impede outra pessoa de marcar em uma data mais próxima. Isso é irresponsabilidade”, reclamou o usuário que estava renovando a Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

O maior índice de faltosos nos agendamentos foi nos serviços de veículos, que chegou a 65% este mês. Já as ausências nos agendamentos para o setor de habilitação chegaram a 40%.

“Devido às medidas de distanciamento, nós precisamos reduzir nossa capacidade de atendimento. Isso, por si só, já aumentou o tempo para se conseguir uma vaga. Com um índice tão elevado de usuários deixando de comparecer, como estamos vendo, muitas pessoas só irão conseguir agendamento para outubro, infelizmente”, explicou Rodrigo de Sá Barbosa, diretor presidente do Detran-AM.

Dá para cancelar – Todo agendamento feito no Detran-AM pode ser cancelado de maneira rápida e fácil. Basta o usuário clicar o botão de “cancelamento de agendamento” no site www.detran.am.gov.br.

Fazendo isso, mais vagas serão abertas e, assim, o tempo de espera dos outros usuários por agendamento será menor.

Serviços on-line – É bom lembrar que os principais serviços que geram agendamentos no Detran-AM, que são o licenciamento anual de veículos e a entrega do documentos (CRLV), podem ser feitos totalmente on-line.

Tudo é feito pelo portal de serviços, no site digital.detran.am.gov.br. Lá o usuário emite todas as taxas de licenciamento e IPVA e depois imprime o documento do veículo.

Em caso de dúvida de como executar esse serviço pela internet, o Detran-AM disponibiliza uma cartilha com o passo a passo no site institucional do órgão (www.detran.am.gov.br).