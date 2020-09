Ricardo Nicolau sela aliança com PDT Amazonas e lança críticas a Arthur Neto

Os presidentes do Diretório Municipal do Partido Social Democrático (PSD), deputado estadual Ricardo Nicolau, e do Diretório Estadual do Partido Democrático Trabalhista (PDT), Hissa Abrahão, anunciaram aliança partidária em torno das eleições municipais deste ano na manhã desta sexta-feira, 4.

Pré-candidato a prefeito de Manaus, Ricardo Nicolau enfatizou que a coligação que está sendo formulada será transparente e verdadeira, sem apoios velados, e lançou diversas críticas à atual gestão da prefeitura da capital que serão herdados pela próxima.

O PDT é a terceira sigla que vem compor o arco de alianças, que já contava com Solidariedade e PSB, fortalecendo a proposta de mudar o modelo de gestão da cidade que há anos circula entre os mesmos partidos e integrar a elaboração do projeto de 55 metas administrativas que irão fazer parte do plano de governo do PSD para Manaus.

“Estamos construindo uma coligação com princípios, que quer uma Manaus diferente e melhor. Fico muito feliz de ter o PDT ao nosso lado, um partido histórico, importante na cidade e que vai construir junto conosco uma nova Manaus. Temos um posicionamento muito claro de fazer uma cidade diferente, encarar os desafios e resolvê-los. É muito gratificante ter ao meu lado e do PSD, o PSB do Marcelo Serafim, do Serafim Corrêa, o Solidariedade do deputado Bosco Saraiva e, agora, o PDT do presidente Hissa Abrahão, que traz a essa coligação muita qualidade, força e coragem para enfrentar e resolver os problemas da cidade”, afirmou Ricardo Nicolau.

Hissa Abrahão reforçou o discurso do pré-candidato e disse que a parceria entre os partidos foi pensada para unir oposições em torno de um projeto maior, pois assim terá mais chances que um “projeto individualista.” O presidente do PDT disse que a iniciativa de uma gestão baseada em planejamento estratégico e na construção coletiva de soluções foi determinante para que o partido viesse fazer parte dessa caminhada.

“Essa união com o deputado Ricardo é exatamente em torno das grandes ideias e dos projetos. Já chega de ter inúmeras promessas sem entregas. Está na hora de romper com esse histórico e acredito que o deputado Ricardo tem as qualidades ideais: é um empresário de sucesso, um grande gestor, já foi presidente de um poder, foi várias vezes deputado e foi vereador, portanto, estou apoiando um homem preparado que tem todas as chances de dar resultado para população”, declarou Hissa.

Problemas não resolvidos e dívidas para próximo prefeito

Em seu discurso, Ricardo Nicolau ressaltou que Manaus precisa de um prefeito que cuide da cidade, das pessoas e que faça tudo o que não está sendo feito pela atual administração. Para o pré-candidato, a população precisa saber a verdade porque e ela que convive diariamente com os problemas que não são resolvidos.

“Nos últimos anos e meses, essa administração tirou R$ 300 milhões dos cofres da prefeitura, dinheiro que era pra estar sendo investido em infraestrutura, em saúde, em educação, em segurança. Tirou quase R$ 300 milhões para entregar aos empresários de ônibus. Um dinheiro público que não foi usado para melhorar o sistema, não foi para trazer ônibus novos, foi usado para manter um sistema que não atende a necessidade de Manaus”, apontou.

De acordo com Ricardo Nicolau, a atual gestão municipal deve deixar aproximadamente R$ 1 bilhão em dívidas a serem pagas pelo próximo prefeito.

“O prefeito Arthur pegou, salvo engano, R$ 3 bilhões de empréstimos, com juros de mercado, que serão pagos pela população nos próximos anos e, também, vai deixar cerca de R$ 1 bilhão de dívidas para serem pagas pela próxima prefeitura. Mas nós já sabemos disso e isso não vai nos intimidar, não vai nos impedir de cumprir com as nossas obrigações. Tenho estudado e sei onde estão as gorduras, sei onde nós vamos economizar, para fazer os verdadeiros investimentos que a cidade de Manaus precisa e merece ter”, disse.

O pré-candidato explicou que diante deste cenário a próxima administração deve assumir uma prefeitura com um déficit enorme e um rombo nunca visto na história de Manaus. Ricardo Nicolau lembrou que o prefeito Arthur encaminhou a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para o Legislativo prevendo uma diminuição de receita em torno de quase R$ 500 milhões em 2021, o que prejudica o orçamento municipal para o próximo ano.

“Se Deus assim nos permitir e o povo da cidade também, como prefeito de Manaus, vou estar predestinado a trazer recursos para cidade, corrigir os erros, fazer a economia nas gorduras que tem nessa administração. Eu não tenho dúvidas que, com uma administração correta, vamos diminuir em 50% do custeio da máquina e esse dinheiro, que não é pouco, vai para investimento, para salvar vidas, para cuidar das pessoas. Tenham certeza que eu não descansarei um minuto sequer enquanto não enfrentar e resolver os problemas. Esse é o meu compromisso”, finalizou.