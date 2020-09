Sine Amazonas faz alerta sobre pagamento do Seguro-Desemprego em conta de terceiros

Amazonas – A Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo (Setemp), orgão que administra o Sine Amazonas, faz um alerta aos trabalhadores que solicitaram o Seguro-Desemprego por meio do aplicativo Carteira de Trabalho Digital ou no portal Gov.br. Isso porque a inclusão de contas de terceiros para o recebimento das parcelas do benefício ocasiona dificuldade no pagamento, em razão da divergência com os dados do beneficiário.

Muitos trabalhadores foram surpreendidos no momento do pagamento da primeira parcela por conta dessa divergência de dados. O valor foi devolvido por causa do nome do beneficiário, que não batia com o informado no momento do envio de dados.

Desde o dia 24 de julho, o Governo Federal liberou o pagamento do Seguro-Desemprego com depósito em contas de outros bancos. Antes, o benefício era pago por depósito em conta poupança ou conta simplificada para correntistas da Caixa Econômica, pelo Cartão Cidadão ou presencialmente.

De acordo com o Ministério da Economia, o interessado precisa apenas indicar, no momento da solicitação, em qual conta quer receber a quantia, desde que seja da mesma titularidade.

Para a secretária titular da Setemp, Neila Azrak, é importante estar atento na hora do preenchimento dos dados: “Já pensou você esperar aquele benefício e descobrir na hora de receber que ele foi devolvido? É importante essa atenção em todos os requisitos, para não haver divergências”, declarou.

Todos os serviços do Sine Amazonas continuam sendo oferecidos e realizados de forma on-line e com agendamento por meio do email [email protected] gmail.com, dando continuidade ao atendimento.