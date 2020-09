Wilson Lima entrega ramal recuperado na comunidade do Areal, na AM-010

Amazonas – O governador Wilson Lima entregou, nesta sexta-feira (04/09), o ramal da comunidade do Areal, localizada no Km 41 da rodovia AM-010 (Manaus-Itacoatiara), que foi recuperado durante a primeira etapa do programa “SOS Vicinais”. A obra faz parte das ações integradas da Secretaria de Estado de Produção Rural (Sepror) para o setor primário e vai beneficiar cerca de 200 famílias de agricultores com a melhoria na acessibilidade e no escoamento dos produtos.

Na ocasião, o governador também entregou 15 mil alevinos de tambaqui, aeradores e kits de análise de água para piscicultores com propriedades na comunidade.

“Nós temos uma preocupação muito grande com o setor primário. Acreditamos muito nele como um alavancador da nossa economia. O Governo do Estado tem dado esse suporte, no sentido de oferecer assistência técnica, de subsidiar alguns equipamentos como os aeradores, a entrega de alevinos, para que essas famílias possam, cada vez mais, potencializar as suas produções e, naturalmente, ter uma renda maior”, disse o governador.

Wilson Lima ressaltou que essas ações reforçam um setor fundamental durante a pandemia. “O setor primário, o agro, mostrou a sua força, tanto que ele não teve tanta queda quanto os outros segmentos e tem se mostrado um dos carros de frente dessa retomada das atividades econômicas”, comentou.